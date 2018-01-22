افتتاح أول مسجد يعمل بالطاقة الشمسية في الضفة الغربية

افتتح في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، اليوم الإثنين، لأول مرة مسجد يعمل بالطاقة الشمسية، بهدف الاستغناء عن كهرباء السلطات الإسرائيلية.

ويعد هذا المسجد من أصغر مساجد مدينة قلقيلية مساحة، حيث تبلغ مساحته حوالي 300 متر مربع، ويتسع لـ1000 مصل، ويتكون من طابقين ومأذنة يصل ارتفاعها إلى 15 مترا.

وذكرت مديرية الأوقاف في المدينة أنه تم تطوير وتجديد المسجد على نفقة أحد سكان المدينة، ليصبح أول مسجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعمل بالطاقة الشمسية.

المصدر: بوابة الأهرام