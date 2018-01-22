المغرب يصدر بيانا بشأن "ذيل ديناصور مغربي" معروض في المكسيك

أصدرت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في المغرب، بيانا توضيحيا لمسألة العينة الأحفورية لديناصور اكتشف في الزيلال المغربية، ومعروضة للبيع في دار للمزاد العلني في المكسيك.

ووفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية، فقد زعمت دار مورتون المكسيكية، أن جزءا من ذيل الديناصور "أطلسوريو" المغربي، المعروض لديها للبيع، سيخصص قسم من عائداته لترميم مدارس تضررت من الزلزال.

وأكدت الوزارة في بيان، أنها لم تصدر أي إذن مؤيد لتصدير مثل هذه العينات التي تعتبر ذات قيمة تراثية، بما في ذلك الفقرات الأحفورية موضوع هذه المبيعات.

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وقال البيان: "كانت هذه الفقرات العظمية تأتي حقا من المغرب، كما يزعم معرض المبيعات، فإن ذيل هذا الصوروبود صنع من مجموعة فقرات عظمية وجدت معزولة، والتي لا تأتي من نفس نوع سبينوسور، وتم تجميعها من قبل تاجر".

Le Maroc veut rapatrier la queue de dinosaure exportée illégalement au Mexique https://t.co/JFZqqj0O6l via @Medias24pic.twitter.com/DeBJbNckBT — Medias24 (@Medias24) 18 января 2018 г.

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وطمأنت الوزارة بخصوص آخر اكتشاف مغربي في هذا المجال، وقالت: "ذيل هذا السوروبود يتم الاحتفاظ به في مباني الوزارة، وتوجد نسخة منه معروضة فيوزارة الطاقة والمعادن والبيئة المستدامة".

المصدر: هسبريس

إياد قاسم