وفد أمني روسي يفحص إجراءات الأمن في مطار القاهرة

بدأ وفد أمني روسي رفيع المستوى، متابعة إجراءات الأمن المعتمدة، لتأمين الركاب والبضائع في مطار القاهرة، استعدادا لاستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو.

وأفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر أمني في مطار القاهرة، اليوم الاثنين، بأن هذا النوع من المتابعة يعد تفتيشا روتينيا، تم الاتفاق بين الجانبين المصري والروسي عليه، لضمان جودة وقوة إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في المطارات المصرية.

وأوضح المصدر أن الوفد الروسي من المقرر أن يواصل متابعة الإجراءات الأمنية لمدة 3 أيام، داخل المبنى رقم "2" الجديد، والذي خصصته السلطات المصرية لرحلات الخطوط الروسية "آيروفلوت".

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ولفت المصدر إلى أن السلطات الأمنية في مطار القاهرة أعلنت حالة الطوارئ القصوى داخل الأجهزة والإدارات التابعة لها، بالإضافة لشركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي، حيث تولى عدد من خبراء الأمن المصريين التفتيش على إجراءات الأمن داخل المبنى رقم 2، قبل بدء تفتيش الخبراء الروس.

يذكر أن الرحلات الجوية بين روسيا ومصر علقت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، بعد تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء، كانت تقوم برحلة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، سبب زرع قنبلة داخلها، وأودت الكارثة بحياة أكثر من 200 شخص.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 الماضي، وقع وزيرا الطيران المدني المصري والنقل الروسي "بروتوكول" عودة رحلات الطيران بين روسيا ومصر، بعد أيام من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد الجانب الروسي لاستئناف الرحلات الجوية.

المصدر: سبوتنيك

أنطون زوييف