السيسي يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية برنارد إيمييه، وبحثا التحديات المختلفة التي تواجه البلدين.

وقال المحدث باسم الرئاسة المصرية باسم راضي، إن السيسي أكد أثناء لقائه المسؤول الفرنسي حرص مصر على مواصلة التعاون المكثف بين البلدين في العديد من المجالات، آخذا في الاعتبار الشراكة القائمة بين الدولتين.

وأضف راضي: "تناول اللقاء بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف".

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بدوره أكد رئيس الاستخبارات الفرنسية حرص بلاده على التنسيق والتشاور المستمر مع الجانب المصري إزاء التحديات المختلفة التي تواجه البلدين، لاسيما تلك المتعلقة بالوضع المتأزم بالشرق الأوسط، مشيدا في ذات الوقت بدور مصر المحوري في تدعيم الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: التلفزيون المصري

أحمد باديان