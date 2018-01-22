برلماني روسي لنصر الحريري: لا نقف إلى جانب أحد في النزاع السوري

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن روسيا لا تتدخل في عمية التسوية السورية ولا تقف إلى جانب أحد في النزاع الداخلي السوري.

وقال كوساتشوف خلال لقائه وفد المعارضة السورية برئاسة نصر الحريري في موسكو، اليوم الاثنين: "هناك محاولات لاتهام روسيا بأنها تقف إلى جانب أحد في النزاع السوري. هذا غير صحيح. نحن نتخذ طرفا في مسألة واحدة فقط، وهي مسألة القضاء على بؤر الإرهاب على الأراضي السورية".

وبشأن عملية التسوية السورية، أكد كوساتشوف أن روسيا تحترم سيادة سوريا و"حق الشعب السوري في تقرير مصير البلاد بنفسه وبدون أي تدخل خارجي".

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وتابع البرلماني قائلا: "نحن نعرف أن عملية جنيف بصورتها الحالية لا ترضي أي طرف، لا في دمشق، حيث السلطات الرسمية، ولا في صفوف المعارضة. لكننا لا نرى بديلا لعملية جنيف وتلك الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل تنفيذ القرار (حول التسوية السورية)".

كما أكد أن مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي لا يعتبر بديلا لعملية جنيف قائلا: "كانت هناك كذلك شكوك بأن روسيا تخوض لعبة مزدوجة، عندما أطلقنا مع إيران وتركيا عملية أستانا. ونحن على قناعة بأن عملية أستانا لعبت دورها الإيجابي، وفي كل حال لم تشكل أي عوائق إضافية أمام عملية جنيف، وساهمت في التقدم من بعض النواحي".

وأشار إلى أن الأوضاع في سوريا تتغير، ولن تكون هناك تسوية ثابتة فيها، إلا بعد أن يتفق على شروطها جميع الأطراف باستثناء الإرهابيين.

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية يومي الـ29 والـ30 يناير/كانون الثاني الجاري بحضور ممثلين عن الحكومة السورية ومختلف أطياف المعارضة.

المصدر: تاس

أنطون زوييف