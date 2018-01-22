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برلين تحذر من "مخاطر غير محسوبة" لـ"غصن الزيتون" في عفرين

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برلين تحذر من
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حذر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل من مخاطر لا يمكن التكهن بعواقبها على وقع المواجهة العسكرية بين تركيا وفصائل حماية الشعب الكردية في عفرين السورية.

وقال غابرييل: "الجانبان اللذان يقاتلان بعضهما البعض الآن، كانا قد بذلا جهودا كبيرة في الحرب على إرهاب "داعش" وقدما تضحيات كبيرة خلال ذلك".

واعتبر غابرييل أنه بعد النجاح الذي تحقق في محاربة تنظيم "داعش"، فإن سوريا تحتاج إلى خطوات أخرى على طريق الاستقرار والسلام، وأن المواجهات العسكرية الجديدة هي آخر ما تحتاجه سوريا، لأن الناس هناك عانوا بما فيه الكفاية.

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وأضاف أن جهود الجميع يجب في النهاية أن تستهدف التقدم على الصعيد السياسي، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون على رأس أجندة الجولة التالية من مفاوضات فيينا المزمعة حول سوريا يومي الخميس والجمعة المقبلين.

المصدر: DW

نتاليا عبدالله 

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