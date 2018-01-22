مقتل 5 مدنيين وإصابة 8 آخرين جراء قصف بالقذائف على حي باب توما في دمشق
AFP
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أفاد مراسل RT في سوريا بمقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين على الأقل، جراء سقوط قذائف على حي باب توما في العاصمة دمشق.
ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، أن جميع القتلى والجرحى من المدنيين.
مراسلتنا: سقوط عدد من القذائف على #باب_توما و #القصاع و #الدويلعة بـ #دمشق مصدرها #الغوطة_الشرقية#rtarabicpic.twitter.com/Mr95MTo6oR— RT غرفة الأخبار (@RTArNewsRoom) 14 января 2018 г.
تجدر الإشارة إلى أن الحي الدمشقي المذكور، يتعرض بشكل متكرر لقذائف الهاون التي تؤدي عادة إلى وقوع قتلى وجرحى بين المدنيين، حيث تعرض لآخر الاعتداءات من هذا النوع في الـ9 من يناير الجاري، مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة 14 آخرين.
المصدر: وكالات
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