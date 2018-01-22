العراق يتلقى دعوة حضور مؤتمر سوتشي

نقل السفير الروسي في بغداد مكسيم مكسيموف، إلى وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري دعوة للعراق لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع في سوتشي نهاية الشهر الجاري.

وورد في بيان لوزارة الخارجية العراقية: "حمل السيد السفير دعوة للعراق من وزير خارجية روسيا السيد سيرغي لافروف للمشاركة في اجتماع الحوار السوري المزمع في الأيام المقبلة في مدينة سوتشي الروسية".

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية يومي 29 و30 من يناير الجاري بحضور ممثلين عن الحكومة السورية ومختلف أطياف المعارضة.

المصدر: صفحة وزارة الخارجية العراقية على "فيسبوك"

أنطون زوييف