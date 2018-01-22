الجبير يعلن عن خطة لدعم اليمن تتجاوز المليار دولار

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إنه سيتم اليوم الإعلان عن خطة ضخمة شاملة لدعم اليمن بمبلغ يتجاوز المليار دولار.

وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف العربي المنعقد في العاصمة السعودية الرياض: "ميليشيا الحوثي تتحمل مسؤولية الدمار في اليمن، لقد أطلق الحوثيون على المملكة أكثر من 90 صاروخا بالستيا".

وحمّل الحبير المسؤولية عن الدمار والخراب في مختلف المحافظات اليمنية للحوثيين، على قصفهم العشوائي الذي طال البني التحتية وأدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن.

كما اتهم الجبير الحوثيين بنهب المساعدات الإغاثية والإنسانية وعرقلة إيصالها إلى المحتاجين.

وأضاف: "نعمل على وضع آلية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية الدولية والأممية من أجل ضمان وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المحتاجين في مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء...نعمل مع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام".

وأكد الجبير، أن بلاده متمسكة بالحل السلمي المبني على المرجعيات الأساسية الثلاث المرتكزة إلى "المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي، ولاسيما 2216".

المصدر: وكالات

علي الخطايبة