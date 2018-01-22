إسرائيل تعتقل عددا من الفلسطينيين بالضفة بينهم نائب في التشريعي

شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات في الضفة الغربية، وأوقفت نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإضافة إلى عدد من المواطنين.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اعتقلت النائب عمر عبد الرزاق فجر اليوم الاثنين، في محافظة سلفيت، وذلك بعد ساعات من الإفراج عنه.

وبعد اعتقال عبدالرزاق، ارتفع عدد النواب المعتقلين إلى 12 نائبا.

بالإضافة إلى ذلك، قامت القوات الإسرائيلية بتوقيف 7 مواطنين فلسطينيين آخرين في محافظات رام الله وبيت لحم وجنين ونابلس.

المصدر: وفا

أنطون زوييف