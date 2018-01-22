وزيرة الهجرة المصرية: هذه التصرفات تبطل الصوت الانتخابي..

أعلنت وزيرة الهجرة لشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية وتخطي المعدلات السابقة.

ولفتت مكرم خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم إلى أن "الكيانات المصرية في الخارج شريك أساسي في العملية الانتخابية".

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وشددت الوزيرة المصرية على أن "الانتخابات متاحة لكل المصريين بالخارج حتى المخالفين منهم وليس لديهم أوراق رسمية"، مشيرة إلى أن وزارتها تستهدف استقطاب حتى المصريين المقيمين في الدول غير المستقرة سياسيا مثل ليبيا.

وأشارت مكرم إلى وجود أمور تبطل الصوت الانتخابي، وهي تتمثل في "كتابة أسماء أو شعارات أو أراء خاصة أو علامات مميزة من أي نوع".

المصدر: بوابة الأهرام

محمد الطاهر