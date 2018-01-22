بينس لنتنياهو: أتشرف بوجودي في القدس عاصمة إسرائيل
Reuters
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اعتبر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الاثنين أن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل خطوة تساعد في تحقيق السلام.
وقال بينس خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس: "إنه لشرف عظيم أن أكون هنا في القدس عاصمة إسرائيل.. نحن على أعتاب مرحلة جديدة من مساعي تحقيق السلام وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
من جانبه شكر نتنياهو ترامب على اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وكان بينس قد وصل إلى إسرائيل الأحد 21 يناير الجاري بعد زيارة القاهرة وبعدها الأردن.
وكان كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أكدا لبينس أنهما متمسكان بمبدأ حل الدولتين كحل للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
المصدر: وكالات
نتاليا عبدالله
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