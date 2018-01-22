القوات التركية تجعل إعزاز السورية منطلقا لتوسيع الزحف على عفرين

أعلن الجيش التركي أنه بدأ هجوما بريا عسكريا جديدا باتجاه عفرين انطلاقا من إعزاز في ريف حلب شمال غربي سوريا.

وذكرت وسائل الإعلام، أن أنقرة بدأت الهجوم السبت الماضي بقصف مدفعي من ولاية هطاي التركية، وضربت أهدافا كردية في عفرين.

كما سجلت اشتباكات عنيفة بين القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة بالية التابعة لناحية بلبلة على الحدود الشمالية لعفرين، أعقبها هجوم بري تركي جديد اليوم الاثنين من داخل الأراضي السورية ومن إعزاز تحديدا.

وتواصل تركيا عملية"غصن الزيتون" العسكرية في عفرين في ريف حلب شمالي سوريا لليوم الثالث على التوالي.

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كما أعلنت أمس الأحد بدء الهجوم البري في عفرين، في الوقت الذي عبر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بأن عملية "غصن الزيتون" ستنتهي في أقرب وقت بتطهير المنطقة من "الإرهابيين".

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله