نجاة نائب وزير الداخلية اليمني من قصف خلال عرض عسكري في تعز

نجا اللواء الركن علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية اليمني من قصف على منطقة الخيامي بمحافظة تعز اليمنية.

وحسب المعلومات الواردة تعرّض اليوم الإثنين، معسكر لتدريب القوات الأمنية لقصف بصواريخ كاتيوشا، أثناء حفل اختتام دورة تدريبية، حضرها نائب الوزير وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين المحليين.

من جهة أخرى أعلن الحوثيون عن إطلاق صاروخ بالستي من نوع "قاهر تو ام" على معسكر الخيامي بتعز، وأكدت مصادرهم مقتل قيادات من قوات الرئيس هادي.

المصدر: وكالات