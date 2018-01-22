لافروف: الخطط المفروضة على اليمن من الخارج غير مجدية

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الخطط المفروضة من الخارج على اليمن غير مجدية، مشيرا إلى أن روسيا تقيم علاقات مع كل القوى المنخرطة في النزاع اليمني.

وقال لافروف في ختام اللقاء مع وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي اليوم في موسكو، إن روسيا "تأمل في أن يدفع الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن بكل من يستطيع التأثير فيه إلى الانتقال بشكل عاجل من العمل العسكري إلى المفاوضات، وإلى التسوية السياسية بمشاركة كافة القوى اليمنية".

وذكّر لافروف بأن موسكو تقيم علاقات "مع جميع الفصائل اليمنية دون استثناء، ومع جميع اللاعبين الخارجيين الذين يؤثرون بطريقة أو بأخرى على الوضع في اليمن"، ومستعدة للقيام بكل ما في وسعها للمساعدة.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ضيفه اليمني، لفت لافروف إلى أن كل الخطط المفروضة من الخارج على اليمن غير مجدية، ويجب تفعيل جهود إطلاق الحوار الشامل للتسوية في اليمن.

وعلى صعيد ما شهده اليمن من ويلات، وصف لافروف مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بالجريمة، مشيرا إلى أنه كان يسعى لمد الجسور مع حكومة عبد ربه منصور هادي.

وأشار لافروف إلى أن الوضع في اليمن عقب مقتل صالح أصبح أكثر تعقيدا، ما يؤكد أن لا بديل عن الحوار اليمني.

من جهته، أعرب المخلافي عن تقديره موقف روسيا الداعم للحكومة الشرعية والسلام في اليمن، وأضاف أن حكومته طلبت من موسكو المساعدة في أن توقف إيران التدخل في شؤون اليمن.

ومن أبرز العناوين الأخرى التي جاءت في المؤتمر الصحفي:

لافروف: 22 مليون يمني بينهم نحو مليوني طفل على خط المجاعـة ولذلك نرحب برفع الحصار

لافروف: الأمم المتحدة يجب أن تمنح الفرصة لتقديم المساعدات الإنسانية دون عراقيل

لافروف: يجب رفع الحصار بالكامل عن جميع المرافق اليمنية على المدى البعيد

لافروف: من المؤسف تجميد مشاريع التعاون الثنائي مع اليمن بسبب الأزمة

المخلافي: السلام هو الخيار الأساس للحكومة اليمنية والحرب فرضت علينا

المخلافي : الحوثيون هم من يعيقون عملية السلام وأكبر دليل هو قتلهم لصالح

المخلافي: الوضع الإنساني صعب والحكومة مع التحالف أطلقت خطـة شاملـة لمعالجته

المصدر: انترفاكس + RT

متري سعيد