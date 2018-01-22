فرنسا تدعو إلى بحث اتفاقية شراكة بين بروكسل وفلسطين

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى إطلاق مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين للتوصل إلى اتفاقية شراكة بين الجانبين.

وقال لودريان عشية اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين: "آمل في أن تكون لدينا فرصة نقول فيها لمحمود عباس إننا نريد الانتقال من اتفاقية مؤقتة إلى اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، وإنه يجب بدء عملية التفاوض".

وفي وقت سابق أشار مسؤول أوروبي رفيع المستوى إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تعقد مع الدول فقط و"لن يكون من الممكن توقيع اتفاقية الشراكة، إلا بعد قيام دولة فلسطينية".

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بدوره أكد وزير الدولة لشؤون أوروبا في وزارة الخارجية الألمانية ميخائيل روت بعد وصوله إلى بروكسل للمشاركة في الاجتماع، أنه "من المهم أن يتكلم الاتحاد الأوروبي بصوت واحد، وألا يسمح بإحداث انقسام في صفوفه".

وأشار إلى أن ألمانيا متمسكة بحل الدولتين، وتدعو كافة الأطراف إلى نبذ العنف والاستفزازات.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف