ناشطون: الفصائل الكردية تشن هجوما مضادا على الجيش التركي

أفاد ناشطون سوريون اليوم بأن الفصائل الكردية شنت هجوما مضادا على القوات التركية وحلفائها من الفصائل السورية التي دخلت منطقة عفرين شمالي سوريا أمس الأحد في إطار عملية "غصن الزيتون".

وذكر الناشطون أن المقاتلين الأكراد تمكنوا من التقدم في مواقع ونقاط خسرتها القوات التركية خلال ساعات نهار أمس، في مسعى لإجبار القوات التركية على العودة إلى الجانب الآخر من الحدود.

وأضافوا أن 6 عناصر من الفصائل السورية، وعنصرين من المجاميع الكردية قتلوا في الاشتباكات التي تركزت في شنكال وادماني وشادية وسوركة وحمام وكردو ومحاور أخرى ممتدة على حدود عفرين الغربية والشمالية، وسط الغارات الجوية التركية والقصف المدفعي والصاروخي على ريف عفرين.

وأشاروا إلى أن عدد القتلى المدنيين جراء القصف التركي على عفرين اليوم الماضي، ارتفع إلى ما لا يقل عن 21 شخصا بينهم 6 أطفال، وذلك بعد مقتل 11 شخصا في ضربة جوية أصابت مدجنة قرية جلبرة في ريف عفرين الجنوبي الشرقي.

وكانت تركيا قد أعلنت أمس الأحد بدء الهجوم البري في عفرين، في حين عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بأن عملية "غصن الزيتون" ستنتهي في أقرب وقت بتطهير المنطقة من "الإرهابيين".

نوري محمودي المسؤول في وحدات حماية الشعب الكردية أكد أمس الأحد، أنه تم صد جميع الهجمات البرية للجيش التركي على عفرين وإجبارها على التراجع.

المصدر: وكالات

متري سعيد