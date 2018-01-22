البحث عن "جثة هتلر" في أحد أنهار كردستان
kurdistanmedia.com
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أعلنت مديرية شرطة أربيل الاثنين عن سقوط شاب يدعى هتلر بسيارته في أحد الأنهار غربي المحافظة بسبب قيادته المتهورة وأن البحث عنه لا يزال مستمرا وسط ترجيح غرقه.
وقالت المديرية إن "شابا يدعى هتلر درويش شوكت يبلغ الثامنة عشر من العمر سقط بسيارته في نهر الزاب غرب أربيل ولقي مصرعه غرقا في النهر"، عازية أسباب الحادث إلى قيادته السريعة وفقدانه للسيطرة على سيارته.
يذكر أن الطرق الخارجية في إقليم كردستان تشهد حوادث السير بشكل متكرر، ويعزو المختصون أسبابها إلى سرعة القيادة وضيق الطرق وكثافة المرور.
المصدر: السومرية
نتاليا عبدالله
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