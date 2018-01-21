دورية إسرائيلية تخترق الأراضي اللبنانية وتحاول خطف مواطن

أعلن الجيش اللبناني، أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي اجتازت الخط الأزرق ودخلت 50 مترا داخل الأراضي اللبنانية لخطف راعي أغنام.

ونشر الجيش اللبناني بيان جاء فيه "بتاريخه الساعة 12:40، أقدمت دورية راجلة تابعة لإسرائيل قوامها 12 عنصرا على خرق خط الانسحاب (الخط الأزرق) في محلة المجيدية - مزارع شبعا لمسافة حوالي 50 مترا باتجاه الأراضي اللبنانية، وقامت بملاحقة أحد الرعاة من دون أن تتمكن من توقيفه".

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وأضاف البيان "أثناء ذلك انفجر لغم أرضي في قطيع الماشية العائد للراعي المذكور، ما أدى إلى نفوق أحد رؤوس الماشية، ثم عادت وانسحبت باتجاه الأراضي المحتلة. وقد اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات المناسبة، وتجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية

أحمد باديان