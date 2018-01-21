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واشنطن تحث أنقرة على أن تكون العملية العسكرية في عفرين محدودة النطاق والمدة

رئيس الأركان التركي يهاتف نظيره الإيراني لمناقشة الوضع في سوريا

أخبار العالم العربي

رئيس الأركان التركي يهاتف نظيره الإيراني لمناقشة الوضع في سوريا
وكالة تسنيم الإيرانية
رئيس أركان الجيش التركي، خلوصي أكار، ونظيره الإيراني محمد باقري (صورة أرشيفية)
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أفادت وكالة الأناضول، بأن رئيس أركان الجيش التركي، خلوصي أكار، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني محمد باقري، لمناقشة الأوضاع شمالي سوريا.

وقالت الوكالة إنه الجانبين تبادلا "وجهات النظر حول القضايا الأمنية في سوريا والتعاون في مجال مكافحة المنظمات الإرهابية".

وكان أكار أكد في وقت سابق من اليوم السبت، أن أنقرة "تتخذ كافة التدابير اللازمة، وتولي أعلى درجات الدقة للحيلولة دون إلحاق أي ضرر بالمدنيين والأبرياء خلال عملية (غصن الزيتون) في مدينة عفرين شمالي سوريا".

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وقال رئيس الأركان التركي إن العملية "تستهدف الإرهابيين فقط وملاجئهم ومخابئهم ومبانيهم وأسلحتهم وعرباتهم وأدواتهم"، وإنها انطلقت "لإرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة".

تجدر الإشارة إلى أن أنقرة كان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن قواتها دخلت منطقة عفرين، وهو ما نفته الوحدات الكردية، مشيرة إلى تمكنها من صد الهجوم التركي.

المصدر: وكالات

إياد قاسم

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