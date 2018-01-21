طهران: نأمل أن تنهي أنقرة عمليتها العسكرية في عفرين

أعربت طهران عن قلقها إزاء عملية الجيش التركي العسكرية في مدينة عفرين شمالي سوريا، ودعت أنقرة إلى إنهاء عملية "غصن الزيتون"شمالي سوريا بشكل عاجل.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان: "نتابع العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا بقلق، ونأمل من أنقرة إنهاء عملياتها العسكرية في مدينة عفرين بشكل عاجل".

وأضاف البيان: "لا نزال نؤمن بأن جذور الأزمة السورية تعود إلى السلوك الاستفزازي غير المسؤول والتدخل غير الشرعي للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وندعو جميع الدول وخاصة تلك المجاورة لسوريا إلى تجنب أي عمل يمكن أن يعزز الوجود والتدخل غير الشرعي للقوات الأجنبية في سوريا".

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وأشارت الخارجية في بيانها، إلى أن "الأزمة في عفرين من الممكن أن تؤدي إلى تعزيز قوى التيارات الإرهابية من جديد وتأجيج الحرب والدمار في سوريا".

ودعت طهران "أنقرة إلى الوفاء بالتزاماتها في مباحثات أستانا، ولعب دور بنّاء في حل الأزمة السورية".

المصدر: RT

عمر هواش