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وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يعقدون اجتماعا طارئا

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وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يعقدون اجتماعا طارئا
Reuters تويتر، الإخبارية السعودية
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انطلقت فعاليات الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي في جدة اليوم لبحث تداعيات الأزمة اليمنية التي كان آخرها استهداف الرياض بصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون.

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