وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يعقدون اجتماعا طارئا
Reuters تويتر، الإخبارية السعودية
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انطلقت فعاليات الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي في جدة اليوم لبحث تداعيات الأزمة اليمنية التي كان آخرها استهداف الرياض بصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون.
صور | جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول #منظمة_التعاون_الإسلامي. #الإخباريةpic.twitter.com/bIbH7CkwIz— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 21 января 2018 г.
صور | انعقاد اجتماع فريق الاتصال الوزاري المعني بـ #اليمن في #منظمة_التعاون_الإسلامي برئاسة أمين عام المنظمة يوسف العثيمين. #الإخباريةpic.twitter.com/3c7bSKLp4B— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 21 января 2018 г.
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