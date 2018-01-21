وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يعقدون اجتماعا طارئا

انطلقت فعاليات الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي في جدة اليوم لبحث تداعيات الأزمة اليمنية التي كان آخرها استهداف الرياض بصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون.