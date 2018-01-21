نتنياهو يشكر صهر ترامب على دوره في حل الأزمة مع الأردن

قدم بنيامين نتنياهو الشكر لصهر ترامب، جاريد كوشنير، ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط جيسون غرينبلات، لدورهما في حل الأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل والأردن.

وقال نتنياهو في تغريدة نشرها مكتبه أمس: "الخميس الماضي اعتذرت إسرائيل للأردن رسميا، بشأن مقتل 3 مواطنين أردنيين برصاص إسرائيلي في حوادث وقعت بأوقات مختلفة خلال الأعوام الماضية".

وأضاف أعلن رئيس الوزراء نتنياهو عن تقديره لجاريد كوشنير ولجيسون غرينبلات للجهود التي بذلاها وراء الكواليس والتي ساهمت في حل الأزمة مع الأردن".

أعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن تقديره لجاريد كوشنير ولجيسون غرينبلات للجهود التي بذلاها وراء الكواليس والتي ساهمت في حل الأزمة مع الأردن. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 20 января 2018 г.

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المصدر: وكالات