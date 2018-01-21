إثيوبيا تقدم لمصر اقتراحا بشأن "سد النهضة"

اقترح رئيس الوزراء الإثيوبي هايلى مريام ديسالين على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقد قمة ثلاثية لزعماء مصر وإثيوبيا والسودان لتسوية قضية سد النهضة.

وذكرت مصادر مطلعة أن الجانب الإثيوبي اقترح كذلك أن يلتقي الزعماء الثلاثة على هامش قمة الاتحاد الإفريقي المزمعة في أديس أبابا نهاية الشهر الجارى، لمناقشة القضايا الخلافية وفي مقدمتها سد النهضة.

وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية، أن الخلاف المصري مع الجانبين الإثيوبي والسوداني يرجع لسبب رئيسي، هو الاختلاف في تفسير إعلان المبادئ، فيما تحاول إثيوبيا تطويع بنود الاتفاق لخدمة مصالحها دون أي التزامات، وتحاول مصر اللجوء للبنود نفسها لتقلل الآثار الضارة التي قد تقع عليها جراء عملية التخزين وتشغيل السد.

وتوقعت المصادر، أن تنتهي الاتصالات الجارية حاليا بتقارب في وجهات النظر، وألا تزداد الأمور تعقيدا في ضوء المؤشرات القوية على أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مصر مؤخرا قد تسفر عن إيجاد حل للأزمة القائمة.

المصدر: اليوم السابع + وكالات