داعش يستميت شرقي الفرات دفاعا عن "بيت ماله"!

يستميت الدواعش في صد هجمات "قسد" في المعارك الدائرة شرقي الفرات، ولاسيما في بلدة غرانيج شرقي دير الزور السورية التي جعلها التنظيم "بيت مال" يخزن فيه الذهب والفضة والمال المنهوب.

وذكر ناشطون أن معارك عنيفة لا تزال تدور بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي وعناصر داعش، على محاور شرقي الفرات في الريف الشرقي لدير الزور، حيث تدور الاشتباكات في بلدة غرانيج وفي محيط قرية البحرة وبلدة هجين، مخلفة قتلى وجرحى من الطرفين.

وأوضح نشطاء أن التنظيم يستميت في الدفاع عن بلدة غراينج ويشن هجمات مضادة على قوات "قسد" لوجود كميات كبيرة من الذهب والفضة والأموال لدى التنظيم في البلدة المذكورة يسعى لإخراجها.

وأكدوا أن المعارك التي يشنها داعش تدار بإشراف قادة سوريين في التنظيم ومقاتلين من أبناء المنطقة، حيث تنعكس معرفتهم بطبيعة المنطقة على سير العمليات.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله