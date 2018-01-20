جنرال روسي: الإرهابيون في سوريا يستخدمون متفجرات محلية الصنع

صرح قائد قوات الهندسة العسكرية الروسية، يوري ستافيتسكي، بأن معظم المتفجرات التي يستخدمها الإرهابيون في سوريا محلية الصنع.

وقال ستافيتسكي في حديث لمحطة "إيخو موسكو" الإذاعية: "لا يوجد عمليا أي إنتاج صناعي، كلها (المتفجرات) محلية الصنع، وهذا أمر خطير جدا، وهو ما يعني أن هنالك مصممين جيدين".

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وأشار ستافيتسكي إلى أن خبراء المفرقعات الروس عثروا أثناء تواجدهم في سوريا على ورش تابعة للإرهابيين، وقال بهذا الشأن: "في حلب عثرنا على العشرات من المختبرات، بالإضافة إلى ورش عمل متفجرات، وكان بجانب كل ورشة عبوات جاهزة".

وأكد الجنرال الروسي أن الخبراء الروس يبدون اهتماما كبيرا بالمتفجرات التي استخدمت في الطائرات بدون طيار لمهاجمة قاعدة حميميم الجوية، مشيرا إلى أن "كل ما يستخدمونه، يعتبر مهما بالنسبة لنا، وذلك لاكتشاف كل ما وراء تلك المتفجرات".

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان