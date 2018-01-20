 
مباشر

جنرال روسي: الإرهابيون في سوريا يستخدمون متفجرات محلية الصنع

أخبار العالم العربي

جنرال روسي: الإرهابيون في سوريا يستخدمون متفجرات محلية الصنع
Sputnik Sergey Rusanov
يوري ستافيتسكي قائد قوات الهندسة العسكرية الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jrp2

صرح قائد قوات الهندسة العسكرية الروسية، يوري ستافيتسكي، بأن معظم المتفجرات التي يستخدمها الإرهابيون في سوريا محلية الصنع.

وقال ستافيتسكي في حديث لمحطة "إيخو موسكو" الإذاعية: "لا يوجد عمليا أي إنتاج صناعي، كلها (المتفجرات) محلية الصنع، وهذا أمر خطير جدا، وهو ما يعني أن هنالك مصممين جيدين".

إقرأ المزيد
لواءا هندسة جديدان يدخلان في قوام احتياطات الأركان العامة لواءا هندسة جديدان يدخلان في قوام احتياطات الأركان العامة الروسية

وأشار ستافيتسكي إلى أن خبراء المفرقعات الروس عثروا أثناء تواجدهم في سوريا على ورش تابعة للإرهابيين، وقال بهذا الشأن: "في حلب عثرنا على العشرات من المختبرات، بالإضافة إلى ورش عمل متفجرات، وكان بجانب كل ورشة عبوات جاهزة".

وأكد الجنرال الروسي أن الخبراء الروس يبدون اهتماما كبيرا بالمتفجرات التي استخدمت في الطائرات بدون طيار لمهاجمة قاعدة حميميم الجوية، مشيرا إلى أن "كل ما يستخدمونه، يعتبر مهما بالنسبة لنا، وذلك لاكتشاف كل ما وراء تلك المتفجرات".

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة