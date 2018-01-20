بالصور.. "جسر أسمنتي" يهشم قطارا سعوديا في الرياض!
نشرت صحيفة "عكاظ" الإلكترونية، صورا لحادثة سقوط جسر "تحت الإنشاء" على قطار شحن في العاصمة السعودية الرياض.
ونقلت الصحيفة، عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، "أسفها لسقوط الجسر الإسمنتي أثناء تركيبة من قبل أحد المقاولين، على القطار أثناء مروره على الخط الحديدي رقم (2)، المتجه من الرياض إلى الدمام صباح السبت".
سقوط كتلة خرسانية كبيرة على قطار شحن بالرياض.. وإصابة قائده (صور)https://t.co/7PUkzU83Cg#قطار#السعودية#الرياضpic.twitter.com/KVJpEQnV0E— صحيفة تواصل (@twasulnews) ٢٠ يناير، ٢٠١٨
بالصور.. سقوط كتلة خرسانية كبيرة على قطار شحن بالرياض.. وإصابة قائده - https://t.co/fv42MtLpYSpic.twitter.com/ssRNMK46W4— صحيفة عين الوطن الإلكترونية (@ieenalwatan) ٢٠ يناير، ٢٠١٨
سقوط من جسر خرساني على #قطار يُصيب سائقه بـ #الرياض - https://t.co/DWBLCiHcv6pic.twitter.com/g1i2BaXceF— صحيفة قضايا (@Qadaaya) ٢٠ يناير، ٢٠١٨
بالصور.. سقوط بلاطة عرضية لإحدى الجسور على قطار شحن وإصابة قائده— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) ٢٠ يناير، ٢٠١٨
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وأضافت المؤسسة أن "الجهات المختصة باشرت التحقيق بالواقعة فور حدوثها، وتم إسعاف سائق القطار بعد تعرضه لإصابات طفيفه وإغلاق الخط الحديدي لإزالة الجسر، وتحريك القطار والتحقق من سلامة الخط، تمهيدا لاستئناف الرحلات".
المصدر: عكاظ
أحمد باديان