الأناضول: المقاتلات التركية قصفت مطار منّغ العسكري

أفادت وكالة "الأناضول" بأن مقاتلات تركية قصفت مطار منّغ العسكري الخاضع لسيطرة مقاتلي "ب ي د/ بي كا كا" الكردية.

ونقلت الوكالة في وقت سابق، عن مصادر عسكرية أن الجيش التركي قصف 108 أهداف عسكرية للوحدات الكردية في عفرين.

وأضافت الوكالة نقلا عن المصادر أن جميع القتلى والمصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات جراء العملية التركية التي أطلق عليها اسم "غصن الزيتون" هم من المسلحين الأكراد.

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وكان الطيران التركي قصف مواقع تابعة للوحدات الكردية في المدينة، وبالتزامن مع القصف الجوي دخلت وحدات من "الجيش السوري الحر" إلى المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، في عفرين، بعد تمهيد من قوات المدفعية التركية، المتمركزة على الشريط الحدودي بين ولايتي كليس وهطاي الجنوبيتين التركيتين.

المصدر: الأناضول

أحمد باديان