جرّاح أردني يفوز بلقب "البطل الأكاديمي الدولي"

حاز الطبيب الأردني، ياسين دوينع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، على لقب بطل الأكاديمية الدولية لعام 2018، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ونشر بحث الدكتور دوينع في المواقع الإلكترونية لأشهر الجامعات العالمية ومنها أكسفورد وكامبردج وبوستن وهارفارد ومدرسة لندن للأعمال ومدرسة وارتن في جامعة بنسلفانيا الأمريكية وجامعة "ييل" والعديد من المعاهد التعليمية العليا.

وكرمت الوكالة الدولية للمعايير والتقييمات (IASR)، الطبيب الأردني، بزمالة مديرية العلاج بالتنظير، وذلك لإنجازه العلمي الكبير ودوره الحيوي في تقدم المعرفة العلمية الطبية ومساهمته الدولية البارزة، حيث تم اختياره بعد منافسة دولية مع منافسين من 66 دولة في العالم.

وفاز البحث الذي قدمه الجرّاح الأردني، من بين 4850 مرشحا، واعترفت الوكالة الدولية للمعايير والتقييمات بأن الطبيب دوينع من بين أفضل 500 خبير عالمي مؤثر في مجال العلاج بالتنظير لعام 2018 في العالم ، وتم عنونة البحث العلمي على شكل عنوان قصصي: "ياسين دوينع .. الأسطورة".

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية (بترا)

علي الخطايبة