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الدفاع الروسية: النشاط غير المسؤول لواشنطن في سوريا يقوض العملية السلمية التي يمثل الأكراد جزءا منها

أنصاري لـRT: نعمل على إنجاح مؤتمر سوتشي بشأن سوريا (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أكد حسين جابري أنصاري مساعد وزير الخارجية الإيراني، على تحقيق التمهيدات اللازمة لنجاح مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية.

وقال أنصاري لـRT: "تشاورنا مع البعض في إطار الاجتماعات الثنائية والثلاثية مع الأتراك والروس باتجاه إنجاح مؤتمر الحوار الوطني السوري والمزمع عقده بعد 10 أيام في مدينة سوتشي".

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لافروف والناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في مؤتمر حول نتائج النشاط الدبلوماسي الروسي عام 2017 لافروف يحدد أهداف مؤتمر سوتشي للحوار السوري

وأضاف: "نتمنى على الجهات المؤثرة وخاصة الدول الضامنة لمفاوضات أستانا وسوتشي أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير كل ما هو لازم في سبيل إنجاح مؤتمر الحوار السوري".

وشدد الدبلوماسي الإيراني على أهمية أن لا تؤثر التطورات الميدانية في الساحة السورية على أجواء مؤتمر سوتشي.

المصدر: RT  

هاشم الموسوي

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