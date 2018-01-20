أنصاري لـRT: نعمل على إنجاح مؤتمر سوتشي بشأن سوريا (فيديو)

أكد حسين جابري أنصاري مساعد وزير الخارجية الإيراني، على تحقيق التمهيدات اللازمة لنجاح مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية.

وقال أنصاري لـRT: "تشاورنا مع البعض في إطار الاجتماعات الثنائية والثلاثية مع الأتراك والروس باتجاه إنجاح مؤتمر الحوار الوطني السوري والمزمع عقده بعد 10 أيام في مدينة سوتشي".

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وأضاف: "نتمنى على الجهات المؤثرة وخاصة الدول الضامنة لمفاوضات أستانا وسوتشي أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير كل ما هو لازم في سبيل إنجاح مؤتمر الحوار السوري".

وشدد الدبلوماسي الإيراني على أهمية أن لا تؤثر التطورات الميدانية في الساحة السورية على أجواء مؤتمر سوتشي.

المصدر: RT

هاشم الموسوي