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الدفاع الروسية: رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا

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الدفاع الروسية: رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في سورياالجنرال فاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان ونظيره الأمريكي جوزيف دانفورد
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أجرى رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، جوزيف دانفورد، ناقشا خلاله الوضع في سوريا.

وصرجت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صدر اليوم السبت: " أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لروسية والنائب الأول لوزير الدفاع في روسيا، الجنرال فاليري غيراسيموف، مكالمة هاتفية مع رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جوزيف داندفورد".

وأضاف البيان، أن الجانبين، ناقشا خلال الاتصال، الوضع في سوريا، فضلا عن القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: تاس

علي جعفر

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