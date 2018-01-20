الدفاع الروسية: اتهامات واشنطن لدمشق باستخدام الكيماوي لا أساس لها

قالت وزارة الدفاع الروسية إن محاولات واشنطن إلصاق دمشق باستخدام الكيماوي ضد المعارضة ليس لها أساس من الصحة، ولا تستند إلى أدلة.

وجاء بيان وزارة الدفاع الروسية ردا على تصريح ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، بأن روسيا تحاول الدفاع عن "نظام الأسد الذي ما زال يستخدم الأسلحة الكيميائية".

وذكرت الوزارة في البيان أن " اتهام واشنطن لدمشق باستخدام الكيميائي تستند إلى شائعات نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي وشهادات المسلحين ولم تؤكد قط".. "في الوقت ذاته، الإدارة الأمريكية في أحسن الأحوال لا تبدي أي اهتمام إزاء حقائق استخدام المسلحين لمواد سامة خلال الأعمال القتالية ضد الجيش السوري والمدنيين".

وأضاف البيان: "نود أن نُذكّر ممثلي الإدارة الأمريكية الحالية أنه بناء على مبادرة رئيس الاتحاد الروسي، فإن جميع ترسانة الأسلحة الكيميائية الموجودة بحوزة السلطات السورية قد أزيلت ودمرت في العام 2014".

يتبع..