بالفيديو.. تقدم وحدات الجيش السوري والحلفاء في ريف حلب الجنوبي

نشر "الإعلام الحربي المركزي" السبت، مقطع فيديو يظهر لحظات تقدم وحدات الجيش السوري والحلفاء في ريف حلب الجنوبي.

وكانت دائرة الإعلام الحربي المركزي، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن قوات الجيش السوري والقوى الرديفة بدأت باقتحام مطار أبو الضهور العسكري من الجهة الجنوبية وسط مواجهات عنيفة مع "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها.

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وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات خاطفة ضد مسلحي "جبهة النصرة" والزمر المتحالفة معه في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأشارت إلى أن قوات الجيش استعادت السيطرة على تل سلمو جنوبي، وقرى رسم عابد والبويطة والدبشية وزفر صغير وزفر كبير.

المصدر: سانا+وكالات

أحمد باديان