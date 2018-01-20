البرلمان العراقي يؤجل حسم المصادقة على قانون الانتخابات وموعده إلى الغد

أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، السبت، أن يوم غد سيشهد اجتماعا لحسم موعد وقانون الانتخابات، وذلك بعد انسحاب بعض الكتل النيابية من جلسة مجلس النواب اليوم.

ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر برلماني، أن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد أن يوم غد سيكون هناك اجتماع لحسم موضوع المصادقة على تحديد موعد للانتخابات وقانون الانتخابات".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجبوري شدد على ضرورة الوصول إلى صيغة متفق عليها".

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وكان الجبوري، قد كشف في وقت سابق من اليوم، عن وجود مقترح يقضي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتأجيل انتخابات مجالس المحافظات.

وانسحب تحالف القوى وكتلتا الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني من جلسة مجلس النواب اليوم، بعدما هدد النائب عن ائتلاف الوطنية حامد المطلك، من أن الكتل السنية ستقاطع جلسة اليوم في حال عدم تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية.

وقال المطلك، إن "الكتل السنية تقدمت بطلب لتأجيل الانتخابات المحلية والبرلمانية إلى الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل"، مبينا أنه "تم تقديم مقترح من بعض الأطراف لتأجيل الانتخابات المحلية فقط وبقاء البرلمانية بموعدها".

وأضاف المطلك أنه "في حال تم عرض المقترح الأخير للتصويت بجلسة اليوم، فسنقاطعها للإخلال بالنصاب".

بدوره، أكد النائب عباس البياتي، اليوم، أن مقترح تأجيل الانتخابات المحلية والإبقاء على البرلمانية في موعدها لاقى قبول جميع القوى الكبيرة.

وأضاف أنه "يتم الآن مناقشة بعض المقترحات التي قدمت حول هذه التسوية، من بينها تقديم الانتخابات المحلية بالمحافظات المستقرة وتأجيلها في المحافظات الأخرى، كما حصل بالانتخابات المحلية السابقة".

في المقابل، أعلن عضو القانونية النائب سليم شوقي، أن تأجيل الانتخابات المحلية من اختصاص الحكومة فقط، مضيفا أنه لا يوجد أي نص قانوني يبيح للبرلمان ذلك.

وكان مجلس النواب عقد، اليوم، جلسة اعتيادية برئاسة سليم الجبوري وحضور 229 نائبا، وكان من المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على موعد لإجراء الانتخابات.

وفشل مجلس النواب بجلسته التي عقدت الخميس (18 كانون الثاني 2018)، في التصويت السري على تحديد موعد لإجراء الانتخابات المقبلة بعد انسحاب التحالف الوطني احتجاجا على التصويت السري.

المصدر: السومرية نيوز

متري سعيد