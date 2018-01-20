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أردوغان: عملية عفرين بدأت وستستمر حتى منبج للقضاء على الإرهاب على حدودنا

أردوغان: عملية عفرين بدأت وستستمر حتى منبج للقضاء على الإرهاب على حدودنا

أخبار العالم العربي

أردوغان: عملية عفرين بدأت وستستمر حتى منبج للقضاء على الإرهاب على حدودنا
Reuters
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