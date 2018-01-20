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أردوغان: عملية عفرين بدأت وستستمر حتى منبج للقضاء على الإرهاب على حدودنا
أردوغان: عملية عفرين بدأت وستستمر حتى منبج للقضاء على الإرهاب على حدودنا
تاريخ النشر:
20.01.2018
|
11:31 GMT
|
آخر تحديث:
20.01.2018
|
11:42 GMT
|
أخبار العالم العربي
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