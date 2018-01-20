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الجيش السوري يقتحم مطار أبو الظهور في ريف إدلب

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يقتحم مطار أبو الظهور في ريف إدلب
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أعلنت وسائل إعلام أن وحدات الجيش السوري والقوى الرديفة بدأت باقتحام مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب من الجهة الجنوبية والجهة الشرقية لبسط السيطرة على المطار.

وأعلنت دائرة الإعلام الحربي المركزي أن قوات الجيش السوري والقوى الرديفة بدأت باقتحام مطار أبو الظهور العسكري من الجهة الجنوبية وسط مواجهات عنيفة مع جبهة النصرة والفصائل المرتبطة بها، كما تتقدم وحدات أخرى من الجيش والحلفاء لبسط سيطرتها على المناطق المحيطة بالمطار من الجهة الشرقية والجنوبية الغربية.

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