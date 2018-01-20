 
مباشر

المذيع الشهير جمال الريان يدعو إلى وضع اقتراحات لحل الأزمة الخليجية

أخبار العالم العربي

المذيع الشهير جمال الريان يدعو إلى وضع اقتراحات لحل الأزمة الخليجية
YOUTUBE.COM
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jrmz

أطلق المذيع الفلسطيني الشهير جمال الريان نداء إلى أبناء دول الخليج العربية يدعوهم فيه إلى المشاركة في وضع اقتراحات لحل الأزمة الخليجية التي طال أمدها.

وقال الريان على حسابيه في موقعي فيسبوك وتويتر:

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة