المذيع الشهير جمال الريان يدعو إلى وضع اقتراحات لحل الأزمة الخليجية

الى كل خليجي وطني شريف، أياً كان موقعه ، أياً كان اهتمامه، أيا كان توجهه،

بادر بالمشاركة في وضع اقتراحك البناء

لحل الازمة الخليجية، دون المساس بالسيادة الوطنية لأي من دول الخليج ،

فكل يوم يمر على استمرار الازمة الخليجية مخصوم من النسيج والوجدان الاجتماعي لشعوب دول #الخليجpic.twitter.com/HTGJiR3Afu