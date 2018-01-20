المذيع الشهير جمال الريان يدعو إلى وضع اقتراحات لحل الأزمة الخليجية
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أطلق المذيع الفلسطيني الشهير جمال الريان نداء إلى أبناء دول الخليج العربية يدعوهم فيه إلى المشاركة في وضع اقتراحات لحل الأزمة الخليجية التي طال أمدها.
وقال الريان على حسابيه في موقعي فيسبوك وتويتر:
الى كل خليجي وطني شريف، أياً كان موقعه ، أياً كان اهتمامه، أيا كان توجهه،— جمال ريان (@jamalrayyan) 20 января 2018 г.
بادر بالمشاركة في وضع اقتراحك البناء
لحل الازمة الخليجية، دون المساس بالسيادة الوطنية لأي من دول الخليج ،
فكل يوم يمر على استمرار الازمة الخليجية مخصوم من النسيج والوجدان الاجتماعي لشعوب دول #الخليجpic.twitter.com/HTGJiR3Afu
المصدر: RT
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