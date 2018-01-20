الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا بالستيا أطلق من اليمن على نجران جنوب المملكة

نجحت قوات الدفاع الجوي السعودي، في اعتراض صاروخ باليستي؛ أطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه منطقة نجران جنوب المملكة.

وكانت قوات الدفاع الجوي بنجران، قد اعترضت صاروخا آخر منذ أقل من أسبوع.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أكد سابقا أن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت مساء الثلاثاء الماضي صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون إلى منطقة جازان جنوب البلاد، وتم تدميره.

المصدر: وكالات