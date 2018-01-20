إسرائيل تعوّض ذوي قتلى المبنى الذي كانت تستأجره في عمّان

ذكرت مصادر أردنية أن الحكومة الإسرائيلية دفعت تعويضات مالية قدرها 5 ملايين دولار لذوي محمد الجواودة وبشار الحمارنة والقاضي رائد زعيتر قتلى السفارة الإسرائيلية في الأردن.

وذكرت المصادر أن الحكومة الأردنية تسلّمت التعويضات ووزعتها على ذوي القتلى الذين قبلوا التعويض وأسف واعتذار إسرائيل.

ويعتبر الإعتذار الإسرائيلي، انتصارا للدبلوماسية الأردنية التي أجبرت الحكومة الإسرائيلية على الاعتذار والتعهد بمتابعة الإجراءات القانونية لحادث السفارة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية قد أشارت إلى أن عائلات الأردنيين الجواودة والحمارنة وزعيتر حصلوا على تعويضات، فاقت تلك التي حصل عليها ضحايا سفينة مرمرة التركية الذين قتلتهم القوات الخاصة الإسرائيلية في مياه غزة سنة 2010.

يذكر أن مبنى سكنيا تستأجره السفارة الإسرائيلية لموظفيها في عمان، قد شهد الصيف الماضي مقتل الشاب محمد الجواودة، والدكتور بشار الحمارنة برصاص حارس أمن إسرائيلي في المبنى، إثر تعرضه للوخز بمفك على يد أحدى القتلى ما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة.

وإثر الحادث، رفضت عمّان عودة طاقم سفارة تل أبيب للمملكة، دون اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجاني.

القاضي رائد زعيتر، قتل برصاص جندي إسرائيلي شتاء 2014، عند نقطة تفتيش على الحدود بين الأردن والضفة الغربية.

المصدر :وكالات