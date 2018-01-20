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أسباب مفاجئة لتغيير رئيس المخابرات المصرية

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أسباب مفاجئة لتغيير رئيس المخابرات المصرية
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كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري ما اعتبرها الأسباب الحقيقية لإعفاء اللواء خالد فوزي رئيس المخابرات العامة السابق وتعيين اللواء عباس كامل لتسيير أعمالها.

وقال "بكري"، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "يتساءل الشارع المصري ماذا حدث مع اللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة السابق ولماذا الاستعانة باللواء عباس كامل مدير مكتب السيد الرئيس لتسيير أمور الجهاز"، مضيفا أنه وفقا لمعلومات هامة من مصادر رفيعة المستوى:

 

 وأكد مصطفى بكري أن اللواء خالد فوزي قد أدى للوطن دورا لا ينكر، كان يقضي في الجهاز أياما لا يذهب فيها إلى منزله، ولعب أدورا مهما في مواجهة المؤمرات التي استهدفت الوطن".

 

المصدر: وكالات

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