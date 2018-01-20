أسباب مفاجئة لتغيير رئيس المخابرات المصرية

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري ما اعتبرها الأسباب الحقيقية لإعفاء اللواء خالد فوزي رئيس المخابرات العامة السابق وتعيين اللواء عباس كامل لتسيير أعمالها.

وقال "بكري"، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "يتساءل الشارع المصري ماذا حدث مع اللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة السابق ولماذا الاستعانة باللواء عباس كامل مدير مكتب السيد الرئيس لتسيير أمور الجهاز"، مضيفا أنه وفقا لمعلومات هامة من مصادر رفيعة المستوى:

فان حقيقة ماحدث هو :-

١- منذ فتره من الوقت يعاني اللواء خالد فوزي من مرض صعب ، وهو ماادي الي فقدان وزنه كثيرا ، وقد سافر للعلاج الي — مصطفى بكري (@BakryMP) 19 января 2018 г.

الخارج عدة مرات للعلاج ، وكان السيد الرئيس يتابع حالته الصحيه اولا باول ٢- لوحظ في الفتره الاخيره حدوث تدهور كبير في صحته منعه حتي من حضور — مصطفى بكري (@BakryMP) 19 января 2018 г.

قداس الكاتدرائيه الجديده او حضور بعض الاجتماعات الهامه ، مما دفعه التقدم بطلب الي الرئيس يطلب فيه اعفاءه من منصبه ، فاضطر الرئيس الي — مصطفى بكري (@BakryMP) 19 января 2018 г.

ان يكلف مدير مكتبه السيد اللواء عباس كامل بتسيير الامور لحين اصدار قرار برئيس جديد للجهاز ، - وليس صحيحا مارددته القنوات المعاديه من ان — مصطفى بكري (@BakryMP) 19 января 2018 г.

هناك تغييرات داخل الجهاز ، بل ان الاوضاع طبيعيه ومهمة السيد اللواء عباس كامل وهو كان علي صله قويه باللواء خالد فوزي هي تسيير الاعمال لحين — مصطفى بكري (@BakryMP) 19 января 2018 г.

اختيار رئيس جديد للجهاز ، تلك هي حقيقة الامر ، اما الشائعات والاكاذيب الاخوانيه فهي امور قد تعودنا عليها ، ومردود عليها بالحقائق والوقائع — مصطفى بكري (@BakryMP) 19 января 2018 г.

وأكد مصطفى بكري أن اللواء خالد فوزي قد أدى للوطن دورا لا ينكر، كان يقضي في الجهاز أياما لا يذهب فيها إلى منزله، ولعب أدورا مهما في مواجهة المؤمرات التي استهدفت الوطن".

المصدر: وكالات