خبير سياسي إمارتي: السيسي سيفوز برئاسة مصر لفترة ثانية بنسبة 99%

اعتبر عبدالخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، أن فرصة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز بفترة رئاسية ثانية لا جدل فيها.

وفي تغريدة على التويتر قال:

مصر في مزاج انتخابي والنتيجة معروفة سلفا بنسبة 99% لصالح الرئيس السيسي الذي يحتاج ل4 سنوات قادمة لاستكمال وعوده كما ان سجله مقنع ب4,3% نمو اقتصادي و43 مليار $ احتياطي من النقد الأجنبي واستقرار الجنيه والشروع في مشاريع تنموية ب 120 مليار $ والقضاء على خطر الاخوان — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) 19 января 2018 г.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أمس الجمعة، ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة في مصر لولاية ثانية.

وقال السيسي، إنه بذل قصارى جهده في الفترة التي قضاها رئيسا للجمهورية في خدمة مصر، وأضاف: "إن كان المصريون يريدون رد الجميل، فعليهم أن ينزلوا لصناديق الاقتراع ويختاروا من يشاؤون".

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية هذا العام على مدى ثلاثة أيام من الـ26 وحتى الـ28 من مارس.

وانتخب السيسي رئيسا لمصر سنة 2014 بعد عام من الإطاحة بسلفه محمد مرسي وسط احتجاجات شعبية كبيرة على حكمه الذي استمر عاما واحدا.

المصدر: وكالات