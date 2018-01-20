الأمم المتحدة: نراقب تطورات عفرين عن كثب

أعلنت الأمم المتحدة أنها تتابع التطورات في مدينة عفرين شمالي سوريا عن كثب، ودعت الأطراف المعنية إلى تفادي جميع الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة.

وقال ستيفان دوغريك متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة تتابع التطورات في عفرين السورية، وتدعو جميع الأطراف إلى حماية المدنيين في المنطقة وتفادي الخطوات التي من شأنها تأجيج الوضع هناك.

يشار إلى أن الجيش التركي يستعد لشنّ عملية على منطقة "عفرين" الواقعة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية المنخرطة في فصائل قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن.

وخلال الأيام الماضية حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من عملية عسكرية وشيكة لجيشه تستهدف مدينة عفرين، معتبرا أن الإرهابيين فيها يشكلون تهديدا لأمن تركيا.

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وجاء هذا التحذير بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا، إلا أن المسؤولين الأمريكيين ووزير الخارجية ريكس تيلرسون نفوا تشكيل أي قوة حدودية مؤكدين أن إجراءات واشنطن تهدف لحماية اللاجئين في المنطقة.

المصدر: الأناضول

نتاليا عبدالله