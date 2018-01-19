ليبرمان: حماس تحاول فتح جبهات جديدة ضدنا في جنوب لبنان

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، حركة حماس بالسعي لتعزيز وجودها في جنوب لبنان لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وقال ليبرمان خلال زيارته الجنديين الإسرائيليين اللذين أصيبا الأربعاء الماضي، في جنين بالضفة: "حماس تحاول تنفيذ عمليات في الضفة الغربية، وتعمل على فتح ساحات جديدة في جنوب لبنان وتسعى لتقوية بنيتها التحتية هناك لتهديد إسرائيل".

وأضاف ليبرمان: "إسرائيل تتابع تطور العلاقة بين ممثلي حركة حماس وخاصة صالح العاروري وأمين عام حزب الله حسن نصر الله، وسيكون هناك رد مناسب لكل تطور في هذه العلاقة" حسب قوله.

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت الأربعاء، بمقتل فلسطيني وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين، خلال اشتباك مسلح في جنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة أن قوة خاصة تابعة لما يسمى حرس الحدود الإسرائيلي قتلت أحد منفذي عملية صرة واعتقلت اثنين آخرين، بينما أصيب اثنان من عناصر القوة الخاصة في الاشتباك مع المقاومين.

المصدر: معا + وكالات

أحمد باديان