بونداريف: أستبعد أن تنفذ تركيا عملية عسكرية للقضاء على الأكراد أو لاحتلال أراض سورية

استبعد رئيس لجنة الدفاع والأمن التابعة لمجلس الاتحاد في البرلمان الروسي فيكتور بونداريف، أن تقوم تركيا بعملية عسكرية ضد الأكراد شمالي سوريا.

وقال بونداريف في لقاء خاص مع RT: "نحن على علم بوجود مشكلة في العلاقات الكردية التركية، إلا أنه لا ينبغي حلها باستخدام القوة.. وعلى الأغلب يستحيل حلها بهذه الطريقة".."أنا أستبعد أن تقوم تركيا بعملية عسكرية للقضاء على الأكراد أو لاحتلال أراض سورية، وهذا لن يعود بالفائدة لا على تركيا ولا على أحد".

المصدر: RT

أحمد باديان