السيسي يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف طائرة وزيري الدفاع والداخلية في سيناء
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علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعليقا على واقعة استهداف طائرة وزيري الدفاع والداخلية في سيناء، قائلا إن الطائرة قصفت من المزارع الموجودة حول مطار العريش.
وقال السيسي في إجاباته على مبادرة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، مساء الجمعة إن " ربع تريليون جينه هي حجم الإنفاق على تنمية سيناء البالغ عدد سكانها 600 ألف نسمة."
المصدر: قناة "سي بي سي"
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