 
مباشر

بالفيديو.. سيارة تقتحم مستشفى الحرس الوطني في الرياض

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. سيارة تقتحم مستشفى الحرس الوطني في الرياض
twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jrl6

أوقفت الأجهزة الأمنية السعودية، الجمعة، سائقا اقتحم بسيارته بوابة الطوارئ في مستشفى الحرس الجمهوري شرقي الرياض.

وذكرت صحيفة "عكاظ" الإلكترونية، أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن السلطات "تحفظت على مقتحم البوابة، وسيخضع للفحوص الطبية اللازمة للتأكد من حالته الصحية"، مستبعدا في الوقت ذاته احتمالية أن "يكون السائق قصد التخريب".

المصدر: عكاظ

أحمد باديان

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة