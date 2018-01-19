بالفيديو.. سيارة تقتحم مستشفى الحرس الوطني في الرياض
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أوقفت الأجهزة الأمنية السعودية، الجمعة، سائقا اقتحم بسيارته بوابة الطوارئ في مستشفى الحرس الجمهوري شرقي الرياض.
وذكرت صحيفة "عكاظ" الإلكترونية، أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.
فيديو📽— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) ١٩ يناير، ٢٠١٨
شاهد مخمور يقتحم طوارئ مستشفى الحرس الوطني بسيارته بالرياض، دون أضرار . pic.twitter.com/xxhU2FfUbU
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن السلطات "تحفظت على مقتحم البوابة، وسيخضع للفحوص الطبية اللازمة للتأكد من حالته الصحية"، مستبعدا في الوقت ذاته احتمالية أن "يكون السائق قصد التخريب".
المصدر: عكاظ
أحمد باديان
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