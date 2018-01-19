السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الجمعة، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية لفترة ثانية.

وجاء إعلان السيسي خلال كلمة ألقاها في مؤتمر "حكاية وطن" بمصر، داعيا المصريين للمشاركة في الانتخابات.

وقال السيسي (65 عاما)، إنه بذل قصارى جهده في الفترة التي قضاها رئيسا للجمهورية في خدمة مصر، وأضاف: "إنْ كان المصريون يريدون رد الجميل، فعليهم أن ينزلوا لصناديق الاقتراع ويختاروا من يشاؤون".

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية هذا العام على مدى ثلاثة أيام للفترة 26 - 28 مارس/آذار.

وانتخب السيسي، وهو قائد سابق للجيش، رئيسا العام 2014 بعد عام من الإطاحة بسلفه محمد مرسي وسط احتجاجات شعبية كبيرة ضد حكمه الذي استمر عاما واحدا في 30 يونيو/حزيران العام 2013.

المصدر: وكالات

علي جعفر