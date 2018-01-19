السيسي يكشف عن ما فعلته القوات الخاصة المصرية بعد سقوط القذافي

كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن القوات الخاصة المصرية انتشرت في أماكن محددة بالمنطقة الغربية، عقب انهيار نظام الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي.

وأضاف السيسي، في إجاباته على مبادرة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، مساء الجمعة: أنه وجب فعل ذلك لتأمين مصر، حيث نشرنا قواتنا في مناطق معينة لمنع دخول الإرهابيين والذخيرة عقب انهيار ليبيا، مثل بحر الرمال الأعظم.

وأشار السيسي، إلى أن هناك استراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب، لكن لا يجرى الإعلان عن التفاصيل يومياً.

المصدر: "التلفزيون المصري"