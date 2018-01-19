بالفيديو.. غنائم "لواء فاطميون" في البوكمال السورية!

نشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر مخزنا يحوي معدات وأسلحة قالت إنها من الغنائم التي حصل عليها "لواء فاطميون" أثناء مداهمته وكرا إرهابيا في البوكمال السورية.

يذكر أن القوات السورية الحكومية تمكنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من تحرير مدينة البوكمال في محافظة دير الزور شرق سوريا من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: تسنيم

أحمد باديان