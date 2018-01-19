مصر.. القبض على شخص يدعي بأنه يتكلم مع الله ويحمل رسالة منه إلى السيسي

أعلنت السلطات المصرية في محافظة الأقصر إلقاء القبض على شخص ادعى بأنه "كليم الله" ويحمل رسالة من الله إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتم إلقاء القبض على المدعو يوسف السايح في مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر على إثر ادعائه بأنه يتكلم مع الله، والتقط صورا مع النبي محمد، وذلك من خلال الفيديوهات التي نشرها على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وادعى المقبوض عليه كذلك بأن الله يكلمه من وراء ستار طوال 24 ساعة، وأن الله خصه بسر الروح، وأرسله إلى مصر مبشرا، وأنه يحمل رسالة من الله إلى الرئيس السيسي.

وأمرت النيابة العامة بحبس السايح 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي هذا السياق، قال الشيخ محمد صالح عبد الرحمن، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إن كلام المقبوض عليه ليس إلا كذبا وبهتانا، وافتراء على الله ورسوله بغير حق.

المصدر: بوابة الأهرام

أنطون زوييف